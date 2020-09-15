 

Модели Skoda подорожали в России

15.09.2020, 8:04, Новости дня

При исследовании российского авторынка установлено, что компания Skoda увеличила стоимость трех моделей у местных дилеров.

Размер удорожания в текущей ситуации составляет от 16 до 58 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. В частности, теперь приобрести по обновленному прайсу можно все версии кроссовера Kodiaq, а также некоторые модификации Superb и Superb Combi. В базовой комплектации паркетник теперь достигает цены 1,63 миллиона рублей, тогда как с дизельной установкой кроссовер оценили в 2,25 миллиона рублей.

Что касается лифтбэка Skoda Superb, то в данном случае ценник увеличился до 1,99 миллиона рублей в минимальной версии с удорожанием на 16 тысяч рублей. В топовом исполнении стоимость модификации Sport Line достигает 3,5 миллиона рублей с учетом моторов до 280 л.с. мощности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / США поддержали высылку российских дипломатов из Словакии

25.07 / В мире: РФ потеряла статус главного противника США

03.09 / Родственникам нуждающихся в уходе разрешили многократно выезжать за границу

01.08 / Пандемия отбросила экономику Италии в прошлый век

30.07 / Беларусь обвинила задержанных россиян в подготовке терактов

29.07 / Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии

22.07 / Контактная группа договорилась о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе

23.07 / Мишустин заявил об отсутствии предпосылок ко второй волне коронавируса

24.06 / Трамп предложил переименовать коронавирус в «кунг-флю»

30.07 / Клишас указал на признание в мире наказаний за отчуждение территорий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска