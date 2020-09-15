Модели Skoda подорожали в России

15.09.2020, 8:04, Новости дня

При исследовании российского авторынка установлено, что компания Skoda увеличила стоимость трех моделей у местных дилеров.

Размер удорожания в текущей ситуации составляет от 16 до 58 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. В частности, теперь приобрести по обновленному прайсу можно все версии кроссовера Kodiaq, а также некоторые модификации Superb и Superb Combi. В базовой комплектации паркетник теперь достигает цены 1,63 миллиона рублей, тогда как с дизельной установкой кроссовер оценили в 2,25 миллиона рублей.

Что касается лифтбэка Skoda Superb, то в данном случае ценник увеличился до 1,99 миллиона рублей в минимальной версии с удорожанием на 16 тысяч рублей. В топовом исполнении стоимость модификации Sport Line достигает 3,5 миллиона рублей с учетом моторов до 280 л.с. мощности.