Макрон назвал отравление Навального «покушением на убийство»
15.09.2020, 9:46, Новости дня
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию прояснить ситуацию с отравлением лидера оппозиции Алексея Навального, назвав его «покушением на убийство».
В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Макрон выразил «глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным в отношении Алексея Навального», говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом в понедельник.
«Нужно, чтобы Россия представила разъяснения в контексте достоверного и транспарентного расследования», – заявил Макрон российскому лидеру.
Президент Франции подтвердил собственные выводы его страны, что против Навального был применен нервно-паралитический агент «Новичок». Москва отвергает эти обвинения.
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