 

Минфин предложил расширить госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных

15.09.2020, 9:43, Новости дня

Минфин внес в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей, говорится в сообщении министерства.

«Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Важным изменением также является возможность воспользоваться мерой поддержки тем гражданам, которые приобретают долю (доли) в праве общей собственности на жилое помещение и в конечном итоге становятся собственниками такого объекта недвижимости.

«Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Данные изменения в совокупности с распространением поддержки на ИЖС позволят повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству многодетных семей», – сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, в начале августа правительство РФ одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий ДОМ.РФ на погашение части ипотеки многодетными семьям.



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