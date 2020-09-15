Шейк полностью оголилась для фото

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15.09.2020, 9:25, Новости дня

Российская модель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. Фото разместил на своей странице в Instagram турецкий фотограф Мерт Алас.

Шейк позировала стоя спиной к камере и держа в руках огромную рыбу-меч.

“Ирина”, – подписал снимок фотограф и сопроводил его хештегом “воскресенье”.

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i r i n a #sunday

Публикация от Mert Alas (@mertalas) 13 Сен 2020 в 1:28 PDT

Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. У отца модели башкирские корни, он был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – русская. Она работала преподавателем музыки.

Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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