Шейк полностью оголилась для фото

15.09.2020, 9:25, Новости дня

Российская модель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. Фото разместил на своей странице в Instagram турецкий фотограф Мерт Алас.

Шейк позировала стоя спиной к камере и держа в руках огромную рыбу-меч.

“Ирина”, – подписал снимок фотограф и сопроводил его хештегом “воскресенье”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

i r i n a #sunday

Публикация от Mert Alas (@mertalas) 13 Сен 2020 в 1:28 PDT

Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. У отца модели башкирские корни, он был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – русская. Она работала преподавателем музыки.

Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.