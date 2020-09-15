Названа главная опасность съедобных грибов

15.09.2020, 8:48, Новости дня

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, какие съедобные грибы могут быть потенциально опасными.

По словам эксперта, осенние дожди повышают скорость роста грибов. Чем старше гриб, тем больше он накопил полезных свойств. Однако по мере «взросления» грибы могут стать непригодными для еды, оказывая токсическое воздействие на организм человека, передает радио Sputnik.

Внешний вид гриба подскажет человеку, что его есть точно нельзя.

«Если мы собираем грибы, чтобы максимально вытащить их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях – надо ориентироваться на полную противоположность», – рассказал Вишневский.

По его словам, чем гриб моложе, меньше и крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он больше подходит для употребления.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб», – сказал эксперт.

Он также предупредил, что если вы взяли червивый гриб, то избавление от личинок его не спасет, так как в нем начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее.

Ранее в Роскачестве заявили, что грибы требуют внимания при сборе, а также тщательной обработки, потому не рекомендуется покупать их «с рук».