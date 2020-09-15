 

Стало известно о планах США нанести ядерные удары по КНДР

15.09.2020, 8:48, Новости дня

США были готовы в 2017 году нанести ядерные удары по КНДР, чтобы ликвидировать угрозу, возникшую в результате испытаний ее межконтинентальных баллистических ракет (МБР), пишет в своей новой книге, посвященной деятельности президента Дональда Трампа, член редколлегии газеты «Вашингтон пост» Боб Вудворд.

Книга, получившая название «Ярость» (Rage), вышла во вторник в издательстве Simon & Schuster («Саймон энд Шустер»). В ее основе – многочасовые интервью с Трампом, беседы с бывшими и нынешними сотрудниками его администрации, а также информация из осведомленных источников в Белом доме, Госдепартаменте, Пентагоне, передает ТАСС.

Вудворд, в частности, рассказывает, что проведенное Пхеньяном в 2017 году испытание МБР, способной достичь американской территории, вызвало крайнюю обеспокоенность в Вашингтоне. Отвечая на вопрос автора, насколько близко США подошли тогда к войне с КНДР, Трамп заявил: «Гораздо ближе, чем кто-то может себе представить. Гораздо ближе».

Джеймс Мэттис, возглавлявший Пентагон в 2017-2018 годах, «не думал, что президент Трамп нанесет упреждающий удар по Северной Корее, хотя планы такой войны имелись», пишет Вудворд. По его сведениям, в штабе Стратегического командования вооруженных сил США в Омахе (штат Небраска) тщательно изучили оперативный план 5027, направленный на «смену режима в Северной Корее» и предусматривающий «использование 80 единиц ядерных вооружений».

«Это ежедневно давило на меня тяжким грузом, – признался Мэттис. – Каждый день я думал о том, что это может произойти. И это беспокойство не было чисто теоретическим».

Бывший министр обороны США рассказал, что всеми силами стремился не допустить конфликта с КНДР с использованием ядерного оружия. «Я полностью сосредоточил внимание на том, чтобы предотвратить или остановить это как можно скорее», – вспоминал Мэттис.

По его словам, он сознавал, что «при самом неблагоприятном развитии ситуации может потребоваться использование ядерного оружия» и тогда получится, что это оружие применили вновь, а это «изменит весь мир».

Как напоминает Вудворд, напряженность в отношениях между США и КНДР удалось снизить в конце 2017 года, когда Пхеньян приостановил испытания МБР, заявив, что сумел усовершенствовать свой ракетный и ядерный потенциал.

Ранее Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно обменивались письмами. Их содержание держится в секрете, но сам президент США называл их «прекрасными письмами», а один раз заявил, что они с Кимом «влюбились друг в друга». По данным СМИ, Ким Чен Ын неоднократно обращался в письмах к Трампу «ваше превосходительство», а также сравнивал их «особую дружбу» с «волшебной силой».



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