За сутки боевики на Донбассе совершили три провокации – штаб ООС
15.09.2020, 8:07, Новости дня
За прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
“Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументирован неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины ответный огонь не открывали”, – говорится в сообщении.
В районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. В штабе отметили, что работа беспилотника была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы.
С начала новых суток на всех участках фронта соблюдается режим тишины.
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Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 14. September 2020
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
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