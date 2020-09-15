Пашаев назвал «виновника» приговора Ефремову

15.09.2020, 7:48, Новости дня

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не Александр Добровинский, то родственники погибшего получили бы компенсации, а артист – условный срок.

«Не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок полтора-два года. Потому что ДТП – это специфическое преступление, и здесь судьбу человека решают только потерпевшие», – передает РИА «Новости» слова Пашаева.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.