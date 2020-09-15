Трамп пообещал ответить на нападение Ирана в «тысячу раз масштабнее»

15.09.2020, 7:48, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя сообщения прессы о том, что Тегеран якобы готовит атаку, направленную против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет «в тысячу раз более масштабным».

«Согласно сообщениям прессы, Иран, возможно, планирует убийство или другое нападение против Соединенных Штатов в отместку за убийство террористического лидера Сулеймани… Любое нападение Ирана на США, в любой форме, будет встречено нападением на Иран, которое будет в тысячу раз более масштабным», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

Напомним, в понедельник американские СМИ заподозрили Иран в планах убить посла США в ЮАР.