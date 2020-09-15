Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

15.09.2020, 4:30, Новости дня

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстай призвал сделать приоритетом исследование Венеры после обнаружения на этой планете фосфина.

«Жизнь на Венере? Открытие фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее значительным достижением в деле нахождения доказательств сущестования жизни за пределами Земли», – написал глава НАСА в своем Twitter.

«Пришло время ставить в приоритет Венеру», – призвал Брайденстай.

Накануне стало известно, что международная группа ученых обнаружила в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. После этого в Институте космических исследований РАН сообщили, что РФ и США договорились о совместном поиске жизни на Венере.