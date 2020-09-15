 

Украина предлагает четкий план достижения мира на Донбассе – Ермак

15.09.2020, 3:55, Новости дня

Украина предлагает четкий план действий для достижения мира на Донбассе с конкретными датами исполнения всех договоренностей, заключенных на последней встрече лидеров “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года, сообщили в Офисе президента Украины 14 сентября по итогам встречи главы ведомства Андрея Ермака с послами стран “Большой семерки” (G7).

“Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе”,– подчеркнул Ермак.

Он отметил, что режим тишины стал возможным именно благодаря поддержке стран G7.

Ермак указал на договоренность между политическими советниками “Нормандской четверки” провести в ближайшее время еще одну встречу. Это, по убеждению главы Офиса президента, приблизит саммит ее лидеров.

Участники встреч на уровне советников и в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будут проводить разъяснительную работу, “чтобы в кратчайшие сроки достичь мира”, сказал Ермак.

“Мы понимаем, что общение, в том числе со СМИ, очень нужно и важно”, – подытожил руководитель Офиса президента.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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