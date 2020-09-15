В США узнали о планах Навального вернуться в Россию

15.09.2020, 3:08, Новости дня

Блогер Алексей Навальный не намерен эмигрировать в Германии и планирует вернуться в Россию, сообщил неназванный высокопоставленный представитель органов безопасности ФРГ американскому изданию The New York Times.

«Он не планирует эмигрировать в Германию», – приводит слова источника ТАСС.

«Он хочет вернуться домой в Россию», – сообщил источник, ссылаясь на содержание беседы блогера с представителем прокуратуры ФРГ.

В материале также утверждается, что Навальный отказался участвовать в совместном расследовании происшедшего с ним инцидента.

В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа по инциденту с блогером.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры РФ в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Он указал, что у РФ на данный момент нет законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с блогером.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает РФ материалы по делу Навального.