Путин пообещал ежемесячные совместные военные учения с Белоруссией

15.09.2020, 2:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что после совместных военных учений стран российские подразделения вернутся к местам дислокации.

«Начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск», – сообщил Путин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

«Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций. Это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации», – подчеркнул президент России.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обе страны должны подготовить армии, чтобы «не дай Бог противостоять» возможной внешней агрессии.

«Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения, тогда когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии для того, чтобы если не дай Бог, чтобы можно было этому противостоять», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что обе страны проводили и будут проводить совместные учения.

«Оборонная безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения, мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет – пусть присоединяется к этим учениям, кто не хочет – пусть не делает этого. Я думаю, что вы, Владимир Владимирович, дадите команду министру обороны России, наш министр обороны уже получил такую команду», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что учения необходимо спланировать на годы вперед.

Путин уточнил, что РФ и Белоруссия почти каждый месяц в течение ближайшего года будут проводить совместные мероприятия в оборонной сфере на территориях обеих стран, информирует «Интерфакс».

В понедельник в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Переговоры лидеров проходили в формате «один на один», лидеры обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений.

Стороны договорились о выделении кредита Белоруссии на 1,5 млрд долларов.