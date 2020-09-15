 

В “Укрзалізниці” временно не работает онлайн-сервис покупки билетов

15.09.2020, 2:35, Новости дня

В Украине из-за технических неполадок временно не работает онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе УЗ на своей странице в Facebook.

“IT-специалисты компании прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу системы”, – говорится в сообщении.

Железнодорожные кассы работают в обычном режиме, добавили в компании.

❗Через технічний збій тимчасово не працює онлайн-сервіс купівлі залізничних квитків booking.uz.gov.ua.It-фахівці…

Posted by Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia on Esmaspäev, 14. September 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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