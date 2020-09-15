 

В Киевской области пенсионер открыл стрельбу с балкона. Один человек пострадал

15.09.2020, 2:35, Новости дня

Житель Белой Церкви Киевской области устроил стрельбу с балкона четвертого этажа, целился он в компанию людей, отдыхавших во дворе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области 14 сентября в Facebook.

“О выстрелах в полицию сообщили перепуганные прохожие. Хулиганом оказался 74-летний мужчина, который в нетрезвом виде совершил выстрелы из винтовки в сторону людей. Он пояснил, что таким образом пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать”, – сказано в сообщении.

Одного из отдыхающих доставили в больницу, медики диагностировали у него поверхностную рану головы.

На Київщині поліція повідомила про підозру пенсіонеру за вчинення хуліганських дійУ місті Біла Церква чоловік…

Posted by Поліція Київської області on Esmaspäev, 14. September 2020

Правоохранители изъяли у пенсионера пневматическое ружье ИЖ-38.

По факту хулиганства открыли уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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