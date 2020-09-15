 

В Киевской области произошел мощный взрыв, предположительно – на газопроводе высокого давления

15.09.2020, 2:35, Новости дня

Около 0.00 в ночь на 15 сентября в Киево-Святошинском районе Киевской области произошел мощный взрыв, после чего из-под земли раздалось сильное гудение, слышное за много километров.

Местные жители пишут в соцсетях, что взорвался газопровод высокого давления.

Терміново!!! ЧП у Чабанах. Розрив труби високого тиску газу. Рекомендую вул. Польовій термінгво евакуюватись, можливий взрив!

Posted by Мамай Оселедовичко on Esmaspäev, 14. September 2020

Как сообщили в группе “Чабани та Новосілки” в Facebook, сотрудники ГСЧС заверяют местных жителей, что угрозы нового взрыва нет и эвакуироваться не нужно.

Паблик “Киев Оперативный” приводит слова жительницы Чабанов: “В небе какой-то звук непонятный, как будто едет поезд где-то очень-очень близко”.

Что то очень серьёзное взорвалось в районе Чабанов. Информация уточняется. О пострадавших на данный момент информации нет.

Posted by Киев Оперативный on Esmaspäev, 14. September 2020

В 1.15 гул прекратился.

Депутат горсовета Вишневого Киевской области Сергей Гулиев написал в Facebook, что в полях под Чабанами проходит магистральный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. По его данным, произошла разгерметизация с выбросом газа в атмосферу.

В близлежащих населенных пунктах отключено электричество.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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