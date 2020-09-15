В Киевской области произошел мощный взрыв, предположительно – на газопроводе высокого давления
15.09.2020, 2:35, Новости дня
Около 0.00 в ночь на 15 сентября в Киево-Святошинском районе Киевской области произошел мощный взрыв, после чего из-под земли раздалось сильное гудение, слышное за много километров.
Местные жители пишут в соцсетях, что взорвался газопровод высокого давления.
Терміново!!! ЧП у Чабанах. Розрив труби високого тиску газу. Рекомендую вул. Польовій термінгво евакуюватись, можливий взрив!
Posted by Мамай Оселедовичко on Esmaspäev, 14. September 2020
Как сообщили в группе “Чабани та Новосілки” в Facebook, сотрудники ГСЧС заверяют местных жителей, что угрозы нового взрыва нет и эвакуироваться не нужно.
Паблик “Киев Оперативный” приводит слова жительницы Чабанов: “В небе какой-то звук непонятный, как будто едет поезд где-то очень-очень близко”.
Что то очень серьёзное взорвалось в районе Чабанов. Информация уточняется. О пострадавших на данный момент информации нет.
Posted by Киев Оперативный on Esmaspäev, 14. September 2020
В 1.15 гул прекратился.
Депутат горсовета Вишневого Киевской области Сергей Гулиев написал в Facebook, что в полях под Чабанами проходит магистральный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. По его данным, произошла разгерметизация с выбросом газа в атмосферу.
В близлежащих населенных пунктах отключено электричество.
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