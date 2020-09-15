Меркель раскритиковала канцлера Австрии из-за позиции по мигрантам

15.09.2020, 2:08, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала позицию австрийского коллеги Себастьяна Курца, который выступил против приема беженцев из сгоревшего греческого лагеря Мориа, сообщил таблоид Bild.

По данным Bild, на закрытом заседании президиума партии ХДС Меркель заявила, что Австрия не может требовать финансовых уступок и при этом отказываться от приема мигрантов, передает РИА «Новости».

Сама Меркель, пишет издание, поддерживает идею приема большего числа мигрантов, чем было объявлено ранее. Точное количество будет обсуждаться на встрече с партией СДПГ, которая должна состояться в среду вечером.

При этом, как сообщили таблоиду источники в правительственных кругах, прием новых беженцев, сотен или даже тысяч детей с их родителями, должен быть четко обозначен как «разовое мероприятие».

Ранее в Берлине глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что 10 стран ЕС примут несовершеннолетних беженцев без сопровождающих лиц из Мории. По его словам, Франция и Германия готовы принять по 100-150 человек. Курц в свою очередь объявил, что Австрия не будет принимать беженцев из сгоревшего лагеря. По его словам, австрийские власти не могут позволить кризису беженцев 2015 года повториться, но готовы оказать другую помощь.

В ночь на 9 сентября на острове Лесбос сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В Мориа находятся 12,8 тыс. человек. Причиной мог стать поджог. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.

В марте сообщалось, что переполненный лагерь беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, прежде пользовавшемся популярностью у туристов, остался без еды и медицинской помощи после вспышки коронавируса и вызванной ею волны насилия в отношении мигрантов.