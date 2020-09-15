Красноярцы пожаловались на нашествие тли
15.09.2020, 2:08, Новости дня
Крылатые зеленые насекомые покрыли автомобили и улицы в Красноярске.
«Это неопасно для жителей, никакой угрозы здоровью это не несет. Такие случаи бывают», – сообщил источник ТАСС.
Тля не переносит никаких заболеваний, передающихся через контакт, говорится в сообщении.
Атаковавшая город тля сейчас активно размножается и готовится отложить так называемые зимующие яйца, рассказала профессор кафедры экологии и природопользования СФУ Ольга Тарасова, передает телеканал Царьград.
Жители города выкладывают в сеть видео необычного нашествия тли.
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Ранее Роспотребнадзор предупреждал о распространении тропических постельных клопов.
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