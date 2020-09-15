Красноярцы пожаловались на нашествие тли

15.09.2020, 2:08, Новости дня

Крылатые зеленые насекомые покрыли автомобили и улицы в Красноярске.

«Это неопасно для жителей, никакой угрозы здоровью это не несет. Такие случаи бывают», – сообщил источник ТАСС.

Тля не переносит никаких заболеваний, передающихся через контакт, говорится в сообщении.

Атаковавшая город тля сейчас активно размножается и готовится отложить так называемые зимующие яйца, рассказала профессор кафедры экологии и природопользования СФУ Ольга Тарасова, передает телеканал Царьград.

Жители города выкладывают в сеть видео необычного нашествия тли.

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Публикация от Фотограф Шабаев Александр (@shag63a) 13 Сен 2020 в 4:31 PDT

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