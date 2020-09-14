Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

14.09.2020, 23:48, Новости дня

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят и направлен в места постоянной дислокации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что РФ снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», – приводит его слова ТАСС.

При этом в ходе переговоров с Лукашенко Путин сообщил, что РФ и Белоруссия почти каждый месяц в течение ближайшего года будут проводить совместные мероприятия в оборонной сфере на территориях обеих стран.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».