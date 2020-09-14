В ЛДПР опровергли влияние «умного голосования» на результаты выборов в городскую думу Томска

14.09.2020, 23:08, Новости дня

Кандидату от ЛДПР Александру Полевечко пройти в городскую думу Томска помогло то, что он придерживался избирательной стратегии партии и его «знали в каждом дворе, едва ли не все жители микрорайона, где он баллотировался», сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР). Так он прокомментировал мнение, что Полевечко якобы получит мандат благодаря системе «умного голосования», организованной сторонниками Алексея Навального.

«В кампании нашего кандидата Александра Полевечко, который прошел в городскую думу Томска, не имело значения то, что он был поддержан «умным голосованием», – считает член комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, первый зампред фракции ЛДПР Алексей Диденко.

«Александр – это активист с очень большим стажем, прошел все ступеньки в нашей партийной иерархии. Начинал простым активистом, был координатором первичного отделения. Он раньше уже выдвигался на выборах, но, к сожалению, не победил. К этой кампании Александр подошел предельно технологично, действовал в рамках тактики единого штаба ЛДПР, вел активную работу «в поле», общался с избирателями. Полевечко знали в каждом дворе, едва ли не все жители микрорайона, где он баллотировался. Вообще наши активисты и функционеры очень хорошо разбираются в избирательных технологиях. ЛДПР – опытная партия, ведь в декабре прошлого года нам исполнилось 30 лет», – напомнил Диденко.

«Определяющим фактором на выборах может быть только воля самого кандидата, его готовность работать для своего родного района, а пиар-акции и перформансы никакого влияния оказать не могут. Партия должна придерживаться избирательной стратегии, идеологии и доносить свои цели до избирателя. На местных выборах самое главное для партии – непосредственное общение с жителями», – считает Диденко.

По оценке депутата, «умное голосование» сторонники блогера Алексея Навального пытаются подавать как некую волшебную палочку, которая определяет исход выборов. «Однако на самом деле выборы – многофакторный процесс, на который могут повлиять и погода, общий настрой избирателей, информационная составляющая и другие факторы», – подытожил депутат.

Ранее политолог Олег Бондаренко в интервью газете ВЗГЛЯД констатировал провал «умного голосования» (УГ) блогера Алексея Навального – некоего алгоритма, который «советовал» оппозиционному электорату голосовать за наиболее проходного оппонента «Единой России». УГ пытались запустить в Томске и Новосибирске на выборах 11–13 сентября, но оно явно потерпело фиаско, отметил Бондаренко.