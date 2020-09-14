Политика: Почему Германия не передает РФ материалы по делу Навального

14.09.2020, 23:08, Новости дня

Сергей Лавров отменил поездку в Германию. Официально визит не состоится из-за изменения программы встреч принимающей стороной. Но эксперты полагают, что главная причина отмены – отказ Берлина предоставить Москве данные проб Алексея Навального. Германия ссылается на секретность, но передала образцы лабораториям Швеции и Франции. Так ли секретны результаты этих исследований и что на самом деле скрывает Берлин от Москвы?

Вечером в понедельник глава МИДа Сергей Лавров отменил уже намеченный на вторник визит в столицу Германии. Впрочем, в МИДе объяснили, что повод для отмены подали сами немцы. Сроки визита Лаврова, а также формат «его совместного с министром иностранных дел Хайко Маасом участия в церемонии закрытия в Берлине 15 сентября «перекрестного» года научно-образовательных партнерств были согласованы еще год назад, напомнили в МИДе. Затем немцы подтвердили, что всё в силе, в ходе переговоров 11 августа, когда Маас прилетал в Москву.

Однако 3 сентября германская сторона неожиданно изменила программу визита. Совместную церемонию отменили, а время на беседу Мааса и Лаврова сократили. На этом-то фоне на Смоленской площади было решено от поездки вообще отказаться.

Одновременно Лавров выступил на телеканале RTVI с резкой критикой в адрес Запада в связи с делом блогера Алексея Навального. «Наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют «признаться». Нас спрашивают: вы что, не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Что, им тоже не верите?» – возмущался Лавров.

Ранее в понедельник Берлин объявил, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». «Федеральное правительство вместе с Францией и Швецией попросило других европейских партнеров о независимой перепроверке немецких данных на основе новых проб господина Навального. Теперь имеются результаты этих проверок в специальных лабораториях Франции и Швеции, и они доказывают немецкие данные», – цитировало РИА Новости заявление правительства ФРГ. Специалисты Организации по запрещению химического оружия сами посетили берлинскую клинику Charite и взяли анализы у Навального, исходя из правил ОЗХО, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. По ее словам, «это совершенно формальная процедура», подобные вопросы регулируются правилами ОЗХО, передает ТАСС.

В отличие от шведов и французов, россиянам на прошлой неделе в аналогичной просьбе Берлин отказал, сославшись на государственную тайну. Также был отклонен запрос передать Москве материалы по Навальному в двустороннем порядке. Тогда же Лавров сетовал, что РФ заинтересована «если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает».

Германский политолог Александр Рар опасается, что «ранее неплохие» отношения Москвы и Берлина теперь испортились. «Отмена визита – реакция РФ на тон, который слышится в заявлениях Хайко Мааса. Возможно, сам Маас, который требовал от РФ объяснений насчет Навального, считал, что говорит мягко. Но Москва сочла этот тон ультимативным», – отметил Рар газете ВЗГЛЯД. Эксперт напоминает, что связи РФ и Германии в последнее время укреплялись. Примерами тому служил не только «Северный поток-2», но и продвижение к компромиссу на переговорах по Донбассу и так далее. «И на этом фоне ситуация с Навальным породила в Германии атмосферу, перенасыщенную негативными эмоциями.

Поэтому в Москве сочли лучшим выходом отмену визита. Данный шаг – не поза. Для российской стороны это нелегкое решение,

– признал Рар. – РФ видела в Германии надежного партнера, главную страну Евросоюза. А сейчас Германия сменила позицию и фактически обвиняет российские власти в том, что они скрывают факты отравления Навального. При этом общеизвестен факт того, что «Новичок» имеется в распоряжении властей других стран мира», – напомнил политолог.

В Берлине из Навального пытаются сделать олицетворение борьбы за демократию в России, добавил Рар. «Россию пытаются заставить в угоду Западу перестроить свою внешнюю и внутреннюю политику. Но все же канцлер Германии Ангела Меркель не хочет разрыва отношений, поскольку в их развитие слишком много вложено сил и средств», – надеется Рар.

Берлин «размазал» свою ответственность по союзникам



Поведение немецких политиков может вызвать только недоумение, считает лауреат Международной премии Леонарда Эйлера для молодых ученых в области биологии Илья Духовлинов. «Для того, чтобы говорить конкретно о «Новичке», нужно предоставить конкретные виды анализов, включающих и анализы крови на активность холинэстеразы. Никто эти анализы никому не предоставил, а громкие заявления делаются», – сказал ученый газете ВЗГЛЯД.

С точки зрения Духовлинова, также весьма странно выглядит и заявление Минобороны ФРГ о секретности методов анализа, результаты которого нельзя всем показывать. «Аналитическая химия наука очень точная и преподается во всех университетах мира, ничего в этих методах секретного нет, они прописаны в учебниках», – констатирует он, добавляя, что формулы «Новичка» приведены на десятках сайтов в интернете.

Берлин привлекает по «делу Навального» лаборатории из Швеции и Франции, но с Россией данными не делится по вполне понятным причинам, уверен бывший член комиссии по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

«Нам данные предоставлять нельзя, иначе фальсификация сразу вскроется. Германия пытается «размазать» ответственность на всех – на Евросоюз, на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такая попытка Берлина заявить, что это, дескать, не мы, это у нас такая атлантическая солидарность. Ясное дело, что и президент Франции Эммануэль Макрон, и другие европейские политики будут использовать этот козырь в переговорах. Навальный уже стал разменной картой, рычагом давления на Россию для требования уступок. Может в Белоруссии, может на Украине, может еще где-то», – предполагает Никулин.

«Ясно одно – это политическая провокация. Время и место отравления указывают именно на это. Кому-то очень нужно закрыть «Северный поток-2», для этого и применяются такие нестандартные меры. Привязка к РФ здесь очень к месту, потому что в сознании западного обывателя «Новичок» – это уже давно хэштег», – сказал Никулин газете ВЗГЛЯД.

Тем временем, как передал «Интерфакс», состояние самого Навального снова улучшилось. «Пациента удалось полностью отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Он становится более подвижным и уже может ненадолго вставать с больничной койки», – сообщила в понедельник берлинская клиника Charite, где он проходит лечение.

Никулин акцентирует внимание на тот факт, что сами немецкие врачи не утверждают, что Навального отравили «Новичком» – за них это делают политики.

«Если человеку, пострадавшему от «Новичка», в течение пяти минут не вколоть антидот, он погибнет. У Навального было бы как у брата Ким Чен Ына – сужение зрачка, пена изо рта, конвульсии, судороги. Ничего подобного мы у Алексея не наблюдали, ему медицинскую помощь оказали самое раннее через 40 минут после отравления. Поэтому напрашивается вывод, что никакого «Новичка» там не было», – отметил собеседник.

«Кроме того, власти Германии утверждают, что это не сам «Новичок», а вещество из группы «Новичок». Но это совсем другое дело, – продолжает Никулин. – Компоненты из этой группы отличаются тем, что они либо малотоксичны, либо совсем не токсичны. Человеку подмешивают такой компонент, и через несколько часов вещество вступает в действие. Оно не смертельно, но следы в организме оставляет».

В понедельник дело Навального обсудили и президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Согласно результатам собственного анализа, проведенного Парижем, сообщил Макрон, Навальный «был отравлен» веществом «Новичок». В ответ, как сообщили в Кремле, Макрону было заявлено, что «в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов», официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами.

В тот же день Генпрокуратура РФ направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ новый запрос об оказании правовой помощи с просьбой предоставить информацию, касающуюся обследования Навального немецкими медиками. «Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса», – сообщила по этому поводу представитель МИДа Мария Захарова.

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