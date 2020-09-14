Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

14.09.2020, 23:08, Новости дня

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

«На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом. Город оказался в числе первых российских регионов, куда направлена разработанная в Центре имени Гамалеи отечественная вакцина «Спутник V», – приводит сообщение представителя пресс-службы вице-губернатора Санкт-Петербурга ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках пилотной поставки отработают логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации от коронавирусной инфекции людей, входящих в группу повышенного риска.

«Специалисты стационара [больницы № 40] получили инструкции от Центра имени Гамалеи по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины. Так, медицинские учреждения и используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть оснащены холодильниками, которые поддерживают необходимую температуру не выше минус 18 градусов», – отметили в пресс- службе вице-губернатора.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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