Украина закрыла один из пунктов пропуска на границе с Белоруссией

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14.09.2020, 22:48, Новости дня

Украинская сторона приостановила пропуск граждан и транспортных средств через пункт «Новые Ярыловичи» на границе с Белоруссией, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«По имеющейся информации от украинской стороны, с 20.00 14 сентября приостановлен пропуск граждан и транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска «Новые Ярыловичи» (с белорусской стороны пункт пропуска «Новая Гута»)», – приводит ТАСС сообщение Госпогранкомитета Белоруссии.

О причинах прекращения пропуска граждан не сообщается.

В белорусском ведомстве отметили, что пересечь границу ресбулики можно в ближайших пунктах пропуска «Сеньковка» (с белорусской стороны пункт пропуска «Веселовка») и «Славутич» (с белорусской стороны пункт пропуска «Комарин»).

Ранее в понедельник Украина усилила охрану границы с Белоруссией.

Напомним, 11 сентября посол Украины Игорь Кизим пригрозил Белоруссии «дипломатической войной».



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