Российских силовиков на границе с Беларусью вернут в места постоянной дислокации – Песков

14.09.2020, 22:35, Новости дня

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин и Александр Лукашенко на сегодняшних переговорах в Сочи договорились вернуть российских силовиков с белорусской границы в места постоянной дислокации. Об этом пишет российское агентство “РИА Новости”.

Песков отметил, что важным результатом переговоров двух президентов стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии вблизи российско-белорусской границы.

О создании резерва силовиков для помощи Беларуси Путин рассказал 27 августа. По его словам, этот резерв предназначался для борьбы с ” экстремистскими элементами в Беларуси”.

На переговорах с Путиным Лукашенко заметил, что протестующие пока не нарушили “красные линии дозволенного”. Он вспомнил, как Путину “пришлось чертить эти линии по Чечне”.

С начала августа 2020 года Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси “всестороннюю помощь” по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Их участники считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Эксперты ООН по правам человека сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси на акциях протеста.