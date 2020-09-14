Сотни хасидов находятся на границе Беларуси с Украиной, пытаются добраться до Умани

14.09.2020, 22:35, Новости дня

На территории приграничных с Украиной районов Беларуси находится более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планируют въехать в эту страну на празднование Нового года по еврейскому календарю. Об этом 14 сентября сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на белорусский Госпогранкомитет.

“Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности”, – рассказали агентству в погранкомитете.

В ведомстве добавили, что с белорусской стороны пересечение границы на выезд из страны не ограничено.

Пресс-центр Госпогранслужбы Украины отмечает, что сегодня во второй половине дня в пункты пропуска на границе с Беларусью начали прибывать иностранцы, которые пытаются попасть на украинскую территорию.

На место событий приехал глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он встретился с иностранцами и продемонстрировал им постановление Кабинета Министров об ограничении въезда.

“Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Также глава ведомства подчеркнул недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы”, – сказано в пресс-релизе.

В Госпогранслужбе добавили, что ситуация контролируемая, граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

“Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. Ожидается, что Умань посетят около 3 тыс. паломников.