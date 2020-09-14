В России отменили конкурс концепций мавзолея без Ленина. С дня начала приема предложений прошло два дня

14.09.2020, 22:35, Новости дня

Союз архитекторов России отменил конкурс проектов по использованию мавзолея после перезахоронения тела Владимира Ленина. Об это РБК 14 сентября сообщил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

По его словам, после объявления конкурса ему начали поступать угрозы.

“Конкурс решили отменить. Никто не хотел сносить мавзолей, никто не хотел выносить тело Ленина, но условия конкурса никто не читает, и совершенно оголтелые есть личности, которые обвиняют меня во всем – что я сношу мавзолей, что я выбрасываю на помойку Ленина”, – рассказал Шумаков.

Он отметил, что пытался объяснить, что условиями конкурса не предусмотрен снос мавзолея, однако угрозы не прекращались.

“Нет, читать условия мы не будем, ты специально все это делаешь, потому что тебе деньги кто-то платит, ты специально возбуждаешь ситуацию, 7 ноября приближается”. Одно и то же, в течение вот четырех дней. Уже сил никаких нет, и я решил прикрыть”, – заявил он.

12 сентября в Союзе архитекторов России заявили, что создадут банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади на случай, если тело Ленина будет захоронено. Сообщалось, что регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, а результаты объявят 13 ноября.

В Союзе архитекторов РФ предложили сделать мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры имени Алексея Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания.

С 17 марта в Москве запретили посещение мавзолея и некрополя у Кремлевской стены. Допуск к ним закрыли в связи с профилактическими работами, однако сроки их окончания не уточнили.