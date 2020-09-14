Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере

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14.09.2020, 22:08, Новости дня

Российско-американский зонд «Венера-Д» будет искать жизнь в атмосфере Венеры в связи с заявлением западных ученых об обнаружении там признака обитаемости планеты.

«Я думаю, что больше внимания будет привлечено к научным приборам на аэростатном зонде. У нас аэростатный зонд, который меняет высоту. В принципе микроскоп входит в состав приборов на аппарате. Это направление будет акцентировано», – поделилась ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, соруководитель российско-американской научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» Людмила Засова, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ученые еще будут думать над увеличением количества оборудования, чтобы повысить шансы установления факта жизни на планете.

«Если у кого-то будут суперидеи, то почему бы нет», – сказала Засова.

Найденный на Венере биомаркер – газ фосфин – на Земле вырабатывают, в основном, анаэробные организмы (которые не требуют наличия кислорода), говорится в сообщении.

По словам ученых, условия на поверхности Венеры слишком суровы для живых организмов, но на высоте 53-62 километров над планетой, на вершине слоя облаков, условия приемлемы.

Ученых привлекло к исследованию то, что облака на Венере высококислотные, отчего фосфин должен быстро разрушаться. Его наличие означает, что что-то заставляет его продолжать присутствовать в атмосфере.

Отмечается, что обнаружение фосфина тем не менее не является доказательством наличия микробной жизни, а лишь указывает на некие неизвестные геологические или химические процессы.

Ближайшая российско-американская миссия на Венеру под названием «Венера-Д» запланирована на 2027-2029 годы.

Напомним, ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.



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