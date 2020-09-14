Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос по Навальному

14.09.2020, 22:08, Новости дня

Москва настаивает на необходимости удовлетворения нового запроса Генеральной прокуратуры РФ к Германии о правовой помощи по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Подтверждаем также, что 14 сентября Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ дополнительный запрос об оказании правовой помощи с просьбой предоставить информацию, касающуюся лечения и обследования Алексея Навального немецкими медиками. Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса», – передает ТАСС ее сообщение.

Отметим, что Германия до сих пор не ответила на запрос российской Генеральной прокуратуры по инциденту с блогером, проходящим лечение в Берлине. При этом ведомство в понедельник направило новый запрос в компетентные органы юстиции ФРГ.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров не поедет в Берлин на церемонию закрытия «перекрестного» Года научно-образовательных партнерств из-за того, что в ней не будет участвовать его немецкий коллега Хайко Маас, а сама программа существенно урезана.

Кроме того, Лавров заявил, что западные партнеры РФ в ситуации с «отравлением» Навального перешли все рамки разумного. Он подчеркнул, что у РФ на данный момент нет законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с блогером.

Правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.