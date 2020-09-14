 

США решили заблокировать импорт товаров из китайского Синьцзяна

14.09.2020, 21:48, Новости дня

Власти США будут блокировать импорт в страну ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в связи с предполагаемым там нарушением прав человека.

Речь идет о хлопковых изделиях и комплектующих для компьютеров, производители которых подозреваются американскими властями в использовании принудительного труда, следует из пресс-релиза Министерства внутренней безопасности США, передает ТАСС.

В июле газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против китайских чиновников, введенных в связи с массовыми нарушениями прав мусульманского населения СУАР.



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