США решили заблокировать импорт товаров из китайского Синьцзяна
14.09.2020, 21:48, Новости дня
Власти США будут блокировать импорт в страну ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в связи с предполагаемым там нарушением прав человека.
Речь идет о хлопковых изделиях и комплектующих для компьютеров, производители которых подозреваются американскими властями в использовании принудительного труда, следует из пресс-релиза Министерства внутренней безопасности США, передает ТАСС.
В июле газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против китайских чиновников, введенных в связи с массовыми нарушениями прав мусульманского населения СУАР.
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