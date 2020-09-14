Путин примет участие в открытии медцентров в Псковской области

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14.09.2020, 21:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 15 сентября, примет участие в церемонии открытия медицинских учреждений, построенных силами Минобороны России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин планирует участие [в церемонии открытия медучреждений] в формате видеконференции», – приводит слова Пескова ТАСС.

Российские военные строители по поручению президента РФ Владимира Путина возвели в Пскове и Великих Луках два многопрофильных медицинских центра. Медучреждения рассчитаны на 200 и 100 мест соответственно и их строительство завершено досрочно. Центры оснащены самым современным оборудованием, включая компьютерные томографы, оборудование анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Напомним, 30 июня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении строительства четырех многофункциональных медцентров в Воронеже, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте. Всего Минобороны возвело 16 медцентров в 15 регионах страны.

Ранее Минобороны по поручению главы государства организовало переброску полевого госпиталя в Забайкалье. Кроме того, военные медики возвели полевой многопрофильный госпиталь в поселке Ботлих в Дагестане. Также прием пациентов начал полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Для помощи в борьбе с коронавирусом сводный отряд Минобороны также прибыл в Красноярск.



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