Минторг США подписал проект соглашения о сокращении импорта российского урана

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14.09.2020, 21:46, Новости дня

Министерство торговли США в понедельник подписало проект соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о сокращении импорта урана из России в течение следующих 20 лет в стремлении стимулировать наращивание добычи урана в США и развитие американской ядерной энергетики.

Документ является поправкой к принятому в 1992 году Соглашению о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок урана из России и продлевает договоренность до 2040 года, а также предусматривает постепенное сокращение квоты на импорт урана из России с 20 до 15 процентов, начиная с 2028 года.

«Если соглашение будет утверждено, то оно будет способствовать восстановлению преимущества Америки в сфере ядерной энергетики и защитит отечественную промышленность от демпинга российского урана», – сказал министр торговли Уилбур Росс.

Принять поправку рекомендовала межведомственная рабочая группы по ядерному топливу в связи с беспокойством Вашингтона по поводу утраты лидерской позиции в ядерных технологиях. Инициатива призвана послужить стимулом для американских производителей ядерной энергии и уранодобывающих компаний, страдающих от нехватки инвестиций.

Поправка позволит американским компаниям оставить в силе действующие контракты на закупку урана из России.

Министерство торговли планирует доработать поправку к 5 октября, а до 28 сентября будет принимать комментарии.

Президент Дональд Трамп создал рабочую группу в июле прошлого года после того, как отклонил запрос американских уранодобывающих компаний Energy Fuels и Ur-Energy о введении квот на внутреннее производство урана, чтобы защитить их от иностранной конкуренции.



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