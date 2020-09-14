Сочинская встреча: дежурные любезности и скромные результаты

14.09.2020, 21:46, Новости дня

В понедельник, 14 сентября в Сочи состоялась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Хотя изначально было заявлено, что переговоры пройдут в формате «с глазу на глаз» и никаких заявлений по их итогам не будет, в официальных информагентствах появились протокольные цитаты, произнесенные главами субъектов так называемого “Союзного государства России и Беларуси”.

В частности, обращаясь к своему белорусскому коллеге, Владимир Путин сказал: «Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах. Но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов».

Со своей стороны, Александр Лукашенко также проявил дипломатическую учтивость: «Прежде всего хочу вас поблагодарить… Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех тех россиян, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время».

Впрочем, и российские, и белорусские политические эксперты, которые комментировали ход сочинской встречи для Русской службы «Голоса Америки», попытались за этим обменом протокольными любезностями разглядеть истинную подоплеку состоявшейся личной встречи Путина и Лукашенко.

«Лукашенко приехал в Сочи как политический банкрот»

Белорусский политолог Валерий Карбалевич отметил, что поздравления российского президента следует воспринимать лишь как дань дипломатическому политесу. «Путин прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Лукашенко. Да и сам Лукашенко осознает, что сегодня у него достаточно унизительная роль – приехать в Россию и о чем-то просить у человека, который является его соперником и с которым он пытается “бодаться” уже много лет. Так что эту встречу можно воспринимать, как современный вариант картины “Возвращение блудного сына”», – иронизирует Карбалевич.

Кстати, многие обозреватели обратили внимание на официальный снимок встречи: Путин сидит в кресле прямо, широко расставив ноги, в то время, как более высокий Лукашенко поворачивается к нему, изогнувшись всем телом и как бы своей позой демонстрируя подчиненное положение. Не ускользнул этот момент и от собеседника Русской службы «Голоса Америки»: «Лукашенко приехал в Сочи как политический банкрот, не способный справиться с протестами, и вообще с проблемами своей страны. Приехал просить, дескать, “помоги удержать власть”. Лукашенко ведь долгое время презентовал себя как защитника белорусского суверенитета, а теперь идет на поклон к лидеру другой страны. Конечно, ситуация для него крайне неприятна, поэтому ожидать от него победоносного вида, конечно, не приходится», – отмечает минский эксперт. И продолжает, что данная ситуация унизительна не только лично для Лукашенко, но и для Беларуси в целом, поскольку получается, что ее судьба может быть решена в соседнем государстве.

Относительно дальнейших перспектив протестного движения в белорусских городах у Валерия Карбалевича нет однозначного прогноза. «Пока мы видим, что хотя масштаб репрессий с каждым днем возрастает, все равно это не сбивает протестных настроений. Что будет дальше – говорить сложно. Я думаю, что в день инаугурации люди вновь выйдут протестовать, и это даже может закончиться какими-то серьезными столкновениями. То есть может вернуться ситуация первых трех дней после выборов, когда Беларусь пережила маленькую гражданскую войну», – отмечает политолог.

И подытоживает свой комментарий: «Дело в том, что любые решения, которые ставят под угрозу суверенитет Беларуси в той наэлектризованной обстановке, которая есть у нас сегодня, могли бы еще больше подлить масла в огонь. То есть – вызвать новый взрыв протеста. Кроме того, этим может быть недовольна и белорусская номенклатура. Тот момент, когда Лукашенко был неограниченным правителем и мог принимать любые решения, давно прошел. И теперь ему придется оглядываться и на народ, и на белорусскую номенклатуру, которая становится политическим субъектом. Я думаю, что это понимают и в России, поэтому принимать в такой ситуации какие-то важные решения вряд ли возможно», – полагает Валерий Карбалевич.

Руководитель Центра политического анализа и прогнозов, доктор политических наук Павел Усов заметил, что протестные акции в Беларуси приобретают новые формы. «Сейчас одной из таких форм стало локальное выражение несогласия. Особенно это заметно в Минске – когда район, двор или отдельные дома заявляют о своей позиции – создают свою символику, организуют внутридворовые протесты, и даже вчера были примеры, когда жители микрорайонов выгоняли ОМОН со своих территорий», – сказал Усов в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки». И добавил, что расценивает это как позитивный фактор, свидетельствующий об укреплении гражданского общества на местном уровне.

«А если говорить о глобальных тенденциях, то мы видим, что противостояние не уменьшается, даже несмотря на репрессии, оно возрастает, и сейчас, фактически, приобретает формы силового противостояния с милицией – срывы масок и даже непосредственные столкновения. Понятно, что и репрессии будут усиливаться, но репрессии – это огромная нагрузка на силовой аппарат, который требует дополнительного финансирования. На что сейчас и работает белорусская экономика», – констатировал он.

Третий союзник России после армии и флота?

Прокомментировал Усов и следующий пассаж Александра Лукашенко, сказавшего: «Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить … Нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются. Они не смотрят на наши настороженности, проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также… будем готовить свои армии».

«Это – его традиционная риторика в рамках разговоров с Путиным. С одной стороны, он подчеркивает, что ситуация, которая касается Беларуси, касается и всего “Союзного государства”, и что в интересах России и Путина сохранить власть Лукашенко в Беларуси. А второй момент – еще раз заявить о том, что протесты внутри страны инспирированы Западом с целью дестабилизировать обстановку не только в Беларуси, но и в России. То есть повторение того, что он сказал несколько дней назад в интервью Симоньян, что если “разберутся” с Беларусью, то следующей будет Россия. То есть эта та парадигма, которая принята властями в России и давно используется самим Лукашенко. Тем самым он пытается Путину продать свою “незаменимость” в плане сохранности “Союзного государства”, потому что кроме этого ему сейчас России предложить нечего», – считает Павел Усов.

Белорусский политический обозреватель Александр Федута также считает, что Лукашенко «эксплуатирует тему безопасности и международной напряженности вокруг России».

«Он позиционирует себя, как последний союзник России, забыв слова Александра III, утверждавшего, что у России только два союзника – ее собственные армия и флот. Так вот, Лукашенко пытается убедить Путина в том, что он является третьим союзником», –сказал Федута в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

А упомянув о поздравлениях хозяина встречи в адрес гостя с «победой» на президентских выборах, эксперт добавил: «Путин в свое время и Виктора Януковича дважды умудрился поздравить с избранием на пост президента. Хотя Януковичу после этого пришлось пять лет ждать, пока он действительно стал президентом. Но я не думаю, что это был троллинг Лукашенко со стороны Путина. Скорее всего, тот использует этикетные формулировки для того, чтобы продемонстрировать, что разговаривает с равным. При этом об отсутствии внутрибелорусской легитимности Александра Лукашенко Путин тоже знает».

«Автократ встречается с узурпатором»

Российский политолог, журналист-международник Аркадий Дубнов полагает, что критическая ситуация в противостоянии протестующих и Лукашенко в Беларуси требует разрешения, которое зависит в первую очередь от России, а точнее – лично от Путина. Поэтому, по его словам, в Сочи «автократ встречается с узурпатором».

«И от того, как поведет себя первый, во многом зависит судьба второго, – уточнил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Узурпатор, наверное, должен, на мой взгляд, за плотно закрытыми дверями, в беседе один на один, что подчеркивается, внушить Путину, что он контролирует, как и прежде, ситуацию в республике, что с ним можно иметь дело, что он готов вывести ситуацию из кризиса посредством принятия новой конституции и проведения новых(президентских) выборов».

Также Лукашенко необходимо доказать, что он готов решить трудные вопросы сотрудничества с Россией, которые раньше годами не решались, утверждает журналист: «Теперь белорусский лидер якобы созрел для этого, как он сказал накануне визита российскому послу в Минске Мезенцеву. И это, естественно, должно быть условием для предоставления Россией помощи Лукашенко – в первую очередь финансово-экономической. Необходимо срочно обеспечить устойчивость белорусского рубля, возможность его конвертирования».

Кроме того будут, видимо, решаться военно-политические вопросы, предположил Аркадий Дубнов: «Нужно продлить соглашения о дислокации российских военных объектов (центра слежения ВМФ и радиолокационной станции) в Беларуси. Они истекают в начале июня следующего года. Короче, Лукашенко готов идти на определенные уступки в обмен на гарантии поддержки со стороны Кремля. В Москве прекрасно понимают, что доверять Лукашенко нельзя и будут пытаться найти какие-то выходы из положения».

Но самое главное – Москва не готова поддержать протестующих Беларуси, не готова к тому, чтобы транзит власти там произошел не по сценарию, который предлагает Путин, заметил журналист. По его мнению, в Москве опасаются, что в Беларуси придет к власти человек, способный развернуться в сторону Запада.

«Поэтому, скорее всего, будет согласовываться транзитный период, когда Лукашенко будет тянуть время, обещать конституционную реформу и выборы, а Москва за это время подберет удобную для себя кандидатуру. Для этого, естественно, нужно разговаривать в тишине, один на один, чтобы не было свидетелей, утечек…» – резюмировал Аркадий Дубнов.

«Ни в Минске, ни в Москве не знают, что делать дальше»

В свою очередь, как кажется, политологу Кириллу Рогову, формат визита Александра Лукашенко в Россию, обусловлен тем, что ситуация противостояния власти и народа в Беларуси «зависла». «В этой связи не очень понятно ни в Минске, ни в Москве, что делать дальше,– пояснил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки».– Этот визит был запланирован на предыдущем этапе (развития событий в республике) как демонстрация подвижек в процессе углубления интеграции (двух государств)».

По идее визит также должен был зафиксировать окончание острой фазы кризиса в Беларуси, считает политолог: «Но последнего не произошло, что спутало все карты сторонам. По всей видимости, они обсудили варианты дальнейшего противодействия протестам и возможные гарантии от Лукашенко насчет того, как пойдет процесс интеграции в обмен на политическую и финансовую помощь».

Насколько можно представить, в Сочи шел торг о взаимных гарантиях сторон, которые не склонны излишне доверять друг другу, предположил Кирилл Рогов. Этим, по его мнению, отчасти и объясняется демонстративная непрозрачность переговоров.