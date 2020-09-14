 

Ежедневно в Украине будет по 3 тыс. инфицированных COVID-19 и по 50 смертей – академик Загородний

14.09.2020, 21:19, Новости дня

Количество инфицированных COVID-19 в Украине продолжит расти и к 18 сентября будет колебаться в пределах 2395–3670 случаев при среднем значении 3014 в сутки. Такой прогноз дал вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний, сообщил 14 сентября “Обозреватель”.

Количество смертей  составит 45–55 в сутки, при среднем значении 50. Больше всего больных будут фиксировать во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областях и в Киеве, сказано в сообщении.

“Среднее количество новых на 200 случаев превышает показатель прошедшей недели. Количество смертей тоже выросло где-то на две по сравнению с прошлой неделей и составляет 45 случаев в день. Незначительного оптимизма добавляет то, что с начала сентября увеличивается количество новых выздоровевших: в среднем это по 915 человек в день”, – подчеркнул Загородний.

По его словам, в основном умирают пожилые люди. Растет количество случаев, когда диагноз “коронавирусная инфекция” подтверждается после смерти человека.

“Это свидетельствует об ухудшении тестирования в некоторых регионах. Самый высокий показатель по тестированию – в Киеве. Увеличивается количество людей, которые фактически выздоравливают на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР-тестирование”, – отметил академик.

По состоянию на 14 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 156 797, 3211 человек умерли, 69 543 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (17 429), Львовской (17 057) и Харьковской (12 853) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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