 

Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста

14.09.2020, 21:08, Новости дня

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии издания Forbes.

Forbes сообщает, что прибыль Месси оценивается в 126 млн долларов, из которых 92 – заработная плата. Вторую строчку рейтинга занял форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, заработавший 117 млн долларов в 2020 году. На третьем месте – нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар с доходом в 96 млн долларов. На четвертом месте расположился 21-летний француз Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» его прибыль составила 42 млн.

Далее в рейтинге следуют: Мохамед Салах («Ливерпуль», 37 млн), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 34 млн), Антуан Гризманн («Барселона», 33 млн), Гарет Бэйл («Реал», 29 млн), Роберт Левандовский («Бавария», 28 млн) и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 27 млн).

Ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.



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