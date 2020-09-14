Кабмин хочет подчинить себе “Укргидроэнерго” в интересах Ахметова – нардеп от “Слуги народа”

14.09.2020, 19:58, Новости дня

Кабинет Министров Украины намерен переподчинить себе государственную энергогенерирующую компанию “Укргидроэнерго” в интересах компании ДТЭК Рината Ахметова. Такое мнение в комментарии “Українським новинам” высказала народный депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк.

“Я думаю, что это инициатива [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля, говорят, он этим вплотную занимается. Ходят разговоры, что профильный министр [Ольга Буславец] и Министерство [энергетики] против, но премьер якобы настроен очень решительно. Похоже на то, что сейчас они думают, каким образом это предприятие переподчинить себе. Этого нельзя делать. Потому что мне кажется, что тогда будет конфликт интересов между Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики, Кабмином и, собственно, потребителями. Для чего это делается? Как говорят эксперты, этого предприятия очень сильно не хватает для того, чтобы у главного энергетического монополиста получился замкнутый цикл”, – считает депутат.

По ее словам, у компании ДТЭК Рината Ахметова – “почти вся энергетика”. “Возможно, им не хватает гидроэнергетики. “Укргидроэнерго” – это единственное прибыльное госпредприятие. Мне кажется, все, что делает сейчас Шмыгаль, – в интересах одной энергокомпании”, – заявила Василевская-Смаглюк.

Нардеп также высказала предположение, что Кабмин надеется “поставить удобного руководителя “Укргидроэнерго”.

Как сообщали “Українські новини”, депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб считает государственную энергогенерирующую компанию “Укргидроэнерго” одним из немногих государственных предприятий, руководитель которого является действительно эффективным и профессиональным.

“Укргидроэнерго” – государственная компания, объединяющая 10 гидроэлектростанций на реках Днепр и Днестр. 100% акций компании принадлежат государству в лице Министерства энергетики и угольной промышленности.