Nissan официально представил обновленный Nissan Skyline

14.09.2020, 19:31, Новости дня

Пользователям стали доступны технические параметры обновленного седана Nissan Skyline 2021 модельного года.

В частности, разработчики могут задействовать в новинке уникальную автономную систему вождения ProPilot 2.0. Готовящийся в выпуску спортивный седан проходит под индексом 400R. Вместе с тем технические характеристики пока удерживают в тайне, но ранее инсайдеры констатировали, что мощность силовой установки составит 405 л.с.

Изменения коснутся не только производительности, но и внешнего вида. Заявлено о применении нескольких новых цветов Shale Gray и Deep Ocean Blue, по которым можно отличить японский седан. Разработчики намерены полностью рассекретить все достоинства автомобиля Nissan Skyline 2021 в рамках официальной презентации, точные сроки которой пока не названы.