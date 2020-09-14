Дефицит – 270 млрд, минималка – 6,5 тыс. Основные цифры проекта бюджета на 2021 год

14.09.2020, 18:40, Новости дня

Министр финансов Украины Сергей Марченко сегодня на брифинге представил проект государственного бюджета Украины. В презентации, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины, доходы предусмотрены на уровне 1071,1 млрд грн, расходы – 1350,1 млрд грн, и дефицит – 270 млрд грн.

Курс, на основе которого министерство высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Номинальный ВВП, по прогнозам Минфина, составит 4 505,9 млрд грн, а реальный – 4,6 млрд. инфляция – 7,3%, средняя зарплата – 13 632 грн, уровень безработицы – 9,2%.

Главными приоритетами, в частности, названы повышение минимальной заработной платы и помощь пенсионерам и борьба с COVID-19. На охрану здоровья в целом предусмотрели 156,1 млрд.грн.

Повышение минимальной заработной платы в госбюджете на 2021 год заложено до 6,5 тыс. гривен. Ее повысят в два этапа. Первое повышение на 1000 грн пройдет 1 января, второе – на 500 грн 1 июля следующего года. Рост средней зарплаты обещают до 13,6 тыс. гривен в 2021 году. Реальная зарплата с учетом инфляции, по информации министерства, вырастет на 12,1%.

На социальную защиту из госбюджета-2021 заложили 323,7 млрд. Пенсионному фонду предусмотрели 203,8 млрд грн для 11,3 млн пенсионеров.

На поддержку бизнеса планируется потратить 12 млрд грн, из них 2 млрд – на компенсацию процентов по кредитам для микро- и малого бизнеса, 10 млрд грн планируется направить на портфельные гарантии.

Расходы на оборону вырастут до 5,93% ВВП по сравнению с 5,45% в этом году. Всего на сферу безопасности и обороны выделят 267,2 млрд грн.

В правках закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” от 12 августа доходы госбюджета определяли на уровне 978 млрд грн. Расходы предусматривали на уровне 1,266 трлн грн. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.