 

Появились подробности дела о домогательствах к 15-летней россиянке в Турции

14.09.2020, 18:08, Новости дня

Генконсульство РФ в турецкой Анталье будет следить за судом по делу о сексуальных домогательствах со стороны официанта одного из местных отелей к 15-летней россиянке, сообщил представитель российской дипмиссии.

«Мы подтверждаем факт инцидента, однако речь идет не об изнасиловании, а о сексуальных домогательствах. Мы своевременно были проинформированы об этом, нами была оказана необходимая консульская поддержка матери и девочке. В сопровождении нашего дипломата они побывали в прокуратуре и дали показания. Надеемся, что в ходе следственного процесса все виновные лица будут наказаны», – цитирует РИА «Новости» представителя.

Он выразил возмущение тем фактом, что турецкие СМИ назвали имя и фамилию несовершеннолетней россиянки.

«Это грубейшее нарушение местного законодательства. Мы этим будем заниматься и обращаться в местные органы, которые курируют прессу. Потому что в подобных случаях, если речь идет о турецких гражданах, они пишут только инициалы. И даже фамилию человека, который обвиняется в домогательствах, они не называют», – отметил дипломат.

После того, как мать с девочкой дали показания, они вернулись в Россию, сообщил он. «Генконсульство далее проследит за тем, как будет вестись судебный процесс», – добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в пятизвездочном отеле в Анталье изнасиловали 15-летнюю туристку из России, приехавшую отдыхать с семьей. Семья пожаловалась на сотрудника и отель в прокуратуру, подозреваемый арестован. Также делом занимается консул РФ в Анталье Иван Степанов. Консул обратился в Министерство туризма и ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья. Руководство отеля, между тем, заявило, что в произошедшем виновата сама россиянка.



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