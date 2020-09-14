 

Ризатдинова стала ведущей

14.09.2020, 17:25, Новости дня

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова заявила, что в будущем намерена стать ведущей мероприятий. Об этом она рассказала 14 сентября в Instagram. 

“Хочу поделиться с вами достижением – в субботу состоялся мой дебют в роли ведущей. Я провела открытие 25-го [международного турнира по художественной гимнастике] “Кубок Дерюгиной. Впервые в жизни провела такое масштабное мероприятие, да еще и на украинском языке”, – написала спортсменка.

Ризатдинова отметила, что вела мероприятие на украинском языке в паре с шоуменом Тимуром Мирошниченко. 

“Останавливаться на достигнутом не планирую. Надеюсь, что проведу еще много интересных мероприятий”, – поделилась она планами. 

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Хочу поделиться с вами достижением! В субботу состоялся мой дебют в роли ведущей Я провела открытие 25-го Кубка Дерюгиной Очень благодарна всем за такую возможность. Для меня это стало незабываемым опытом. Во-первых, я впервые в жизни провела такое масштабное мероприятие, да ещё и на украинском языке. А во-вторых, получила заряд нереальных эмоций * Очень надеюсь, что вам тоже понравилось Конечно, я немного переживала, ведь впервые выступала перед таким количеством людей в огромном Дворце спорта. Но, к счастью, у меня был замечательный партнёр — Тимур Мирошниченко @timur.miroshnychenko — настоящий профессионал своего дела. С ним я чувствовала себя намного увереннее Останавливаться на достигнутом не планирую. И надеюсь, что проведу ещё много интересных мероприятий. А вы видите меня в качестве ведущей? #аннаризатдинова #rthymicgymnastics #кубокдерюгиной2020 #гимнастика

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 14 Сен 2020 в 7:18 PDT

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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