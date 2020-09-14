 

Renault начала экспорт Kaptur российской сборки в страны СНГ

14.09.2020, 16:45, Новости дня

Известный бренд «Renault Россия» анонсировал старт начала поставок паркетников Kaptur в страны СНГ.

Вместе с тем данный автомобиль уже активно отправляется в Армению, Киргизстан, Белоруссию, а также в Казахстан. Сообщается, что данная модель предполагает официальную гарантию, которая распространяется на три года эксплуатации или 100 километров пройденного пути. Напомним, серийный выпуск обновленного Kaptur начался в начале лета, тогда как здесь применили более продвинутую платформу, заимствованную от Renault Arkana.

В салоне кроссовера предусмотрели более расширенные опции, а также применили дорогие материалы отделки. Автомобиль в продаже доступен с 1,6- и 2,0-литровыми моторами до 143 л.с. мощности.



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