 

Британский авторынок в августе упал на 6%

14.09.2020, 16:35, Новости дня

Сегодня появились данные, что в Великобритании за минувший месяц продали порядка 87,2 тысячи новых автомобилей.

Этот результат свидетельствует о снижении сделок на 5,8%, тогда как аналитики не исключали, что падение спроса может оказаться более серьезным. Снижение продаж не стало неожиданным, так как в конце лета ежегодно фиксируют некоторое снижение интереса у клиентов на покупку новой техники. Также специалисты озвучили, что за первые 8 месяцев 2020 года общее число продаж в Великобритании составило 915 тысяч новых машин, что на 39% меньше, чем годом ранее.

Самыми востребованными у британских автолюбителей оказались машины марки Ford с 10,8 тысячи сделок. На втором месте немецкий бренд Volkswagen с 8,7 тысячи продаж. В тройку самым продаваемых вошла компания Audi с 6,1 тысячи сделок.



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