В сети показали изображения Toyota GR Yaris Cross

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14.09.2020, 16:41, Новости дня

Сотрудники компании KDesignAG опубликовали свежую серию рендеров, которые посвящены новому паркетнику Toyota GR Yaris Cross.

Данный автомобиль вышел на рынок совсем недавно, однако теперь кроссовер обладает более агрессивным дизайном. Для более современного исполнения применили новые бамперы, улучшенную светодиодную оптику, а также установили внушительный обвес. С задней части кузова можно увидеть также усиленную выхлопную систему с двумя патрубками. На снимках Toyota GR Yaris Cross предложен в двух версиях с пятидверным и трехдверным салоном.

Более того, серийная модификация кроссовера Toyota GR Yaris Cross предполагает 1,6-литровый агрегат с мощностью 257 л.с. В более улучшенном исполнении производительность удалось увеличить до 268 л.с.



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