К Крыму подлетели два способных нести ядерные заряды американских самолета
14.09.2020, 16:48, Новости дня
К западу от Крыма провели полеты два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, об этом свидетельствуют данные западных авиаресурсов.
Бомбардировщики вылетели с британской базы Фэрфлорд, прошли в небе над Украиной, и взяли курс над Одесской областью на Крым, передает «Интерфакс».
Полет у морской границы РФ проходил на протяжении 10 минут.
Напомним, предыдущий полет бомбардировщиков проходил 4 сентября. Самолеты также выходили к полуострову со стороны Украины.
После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты НАТО постоянно совершают полеты с имитацией нанесения авиаударов по российской территории.
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