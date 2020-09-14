 

К Крыму подлетели два способных нести ядерные заряды американских самолета

14.09.2020, 16:48, Новости дня

К западу от Крыма провели полеты два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, об этом свидетельствуют данные западных авиаресурсов.

Бомбардировщики вылетели с британской базы Фэрфлорд, прошли в небе над Украиной, и взяли курс над Одесской областью на Крым, передает «Интерфакс».

Полет у морской границы РФ проходил на протяжении 10 минут.

Напомним, предыдущий полет бомбардировщиков проходил 4 сентября. Самолеты также выходили к полуострову со стороны Украины.

После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты НАТО постоянно совершают полеты с имитацией нанесения авиаударов по российской территории.



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