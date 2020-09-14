 

Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших

14.09.2020, 16:40, Новости дня

Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом количество иммунных снижается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться, но первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более четко поймем временные рамки, сколько времени иммунитет остается стабильным, и тогда уже будем, в том числе, корректировать рекомендации по вакцинации», – сказал Мурашко в ходе Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что из-за смены сезона ожидается добавочный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, так как у россиян снижается иммунитет, а также увеличиваются контакты друг с другом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Гончарук: Я честно сказал Авакову, что был против его назначения министром внутренних дел

26.08 / «Твёрдо стоим на вашей стороне» – Маас заверил Украину в поддержке Германии

23.07 / Литва предоставила убежище фигуранту дела о загрязнении «Дружбы»

06.08 / Академик РАН оценил вероятность умышленного заражения Лукашенко коронавирусом

11.07 / В США зафиксирован новый рекорд по новым случаям коронавируса – почти 70 тыс. за сутки

28.07 / Морскую воду и аквапарки Крыма проверили на коронавирус

13.09 / МИД Украины призывает международное сообщество осудить российские “выборы” в Крыму

05.09 / Samsung презентовал самую дорогую версию смартфона Galaxy Z Fold 2

12.09 / Советники “Нормандской четверки” снова встретятся в ближайшие недели

10.09 / В Минске задержан бывший глава журналистского пула Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска