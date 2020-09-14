Кухар рассказала, кто из участников шоу “Танцы со звездами” перестал с ней здороваться

14.09.2020, 16:10, Новости дня

Прима-балерина Национальной оперы Украины, судья шоу “Танцы со звездами” Екатерина Кухар в интервью украинскому изданию Cosmopolitan заявила, что проект сближает всех его участников, но отношения между судьями и танцорами зависят от воспитания и эмоций.

По словам Кухар, после завершения предыдущих проектов она сохранила дружеские отношения со многими звездами украинского шоу-бизнеса, за исключением актера Михаила Кукуюка, который принимал участие в шестом сезоне шоу в 2017 году.

Судья проекта призналась, что Кукуюк перестал с ней здороваться при встрече.

Кукуюк, принимавший участие в шок в паре с хореографом Елизаветой Дружининой, покинул проект, отказавшись соревноваться за дальнейшее участие с парой актера Алексея Яровенко и хореографа Алены Шоптенко.

Кухар оценивала выступление участников шестого сезона шоу вместе с хореографами Владом Ямой и Франсиско Гомесом.

В новом сезоне Кухар в четвертый раз оказалась в кресле судьи.