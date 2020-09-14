 

Совет ООН по правам человека анонсировал срочные дебаты по Беларуси

14.09.2020, 16:10, Новости дня

Совет ООН по правам человека согласился провести срочные дебаты по вопросу о соблюдении прав человека в Белоруссии. Они пройдут 18 сентября, сообщила “Радио Свобода”.

С призывом провести срочные дебаты обратился Евросоюз. 25 из 47 стран-членов совета высказались в поддержку этого предложения, две выступили против.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на открытии сессии совета в Женеве в понедельник заявила о том, что все сообщения о репрессиях, чрезмерном применении силы, пытках и похищениях участников акций протеста в Белоруссии должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

Она высказала мнение, что для достижения общественного согласия в Беларуси необходим диалог и реформы.

Бачелет уверена, что белорусские власти как-то реагируют на сообщения о нарушениях прав человека в стране.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

13 сентября в Беларуси силовики задержали 774 участников протестных акций. В СИЗО отправили 544 протестующих. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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