Соблюдать дистанцию и прийти со своей ручкой. Кабмин Украины утвердил порядок проведения местных выборов

14.09.2020, 16:10, Новости дня

Правительство Украины 14 сентября на внеочередном заседании утвердило противоэпидемические меры, которые должны соблюдаться во время организации и проведения местных выборов. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

На входе в избирательные участки будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг. В помещениях для голосования установят антисептики для рук и места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты, сказано в сообщении.

“В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее одного метра. Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней”, – отметили в пресс-службе.

Кабмин рекомендовал во время голосования использовать мебель, которую можно продезинфицировать, использование ткани на столах запретили. Членов избирательной комиссии должны находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга или они могут применять физические барьеры, например, прозрачные экраны.

В ходе голосования рекомендовано проводить дезинфекцию поручней, сидений, дверных руек не реже одного раза в два часа, а влажную уборку – не реже одного раза в четыре часа.

“Обрабатывать отдельные части избирательных урн можно, но нужно не допустить попадания вещества и средств дезинфекции внутрь избирательной урны”, – подчеркнули в Кабмине.

Избирателям рекомендовали обработать руки антисептиками перед входом в помещение, на участке находиться в респираторе или защитной маске. Члены избиркомов могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Гражданам Украины советуют не брать детей на избирательные участки и пользоваться личной ручкой.

“Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции). В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины. Члены комиссии, обеспечивающих голосования по месту пребывания должны быть в масках, перчатках, защитных щитков. И после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты”, – подчеркнули в правительстве.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.