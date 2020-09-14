 

Путин и Лукашенко договорились о кредите для Белоруссии

14.09.2020, 16:08, Новости дня

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.

«Мы договорились о том, что РФ предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит [в размере] 1,5 млрд долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», – цитирует Путина ТАСС.

Президент РФ на встрече с белорусским коллегой заявил, что белорусы сами должны разобраться в сложившейся в стране ситуации, информирует РИА «Новости».

«Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходит, и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», – сказал Путин.

Он также отметил, что РФ в курсе предложения по реформированию конституции республики, по мнению Путина, это «логично и своевременно».

Российский лидер отметил, что Москва привержена всем договоренностям с Минском, в том числе по ОДКБ и Союзному государству. Он добавил, что РФ остается самым крупным инвестором для Белоруссии. Также президент РФ отметил, что взаимодействие в оборонной сфере между странами будет продолжено.

Путин в ходе беседы с Лукашенко пояснил, что у него есть ряд идей для преодоления экономических проблем.

У стран очень глубокая кооперация по многим отраслям, они должны восстановить снизившийся из-за пандемии коронавируса товарооборот, подчеркнул российский президент.

В понедельник в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Переговоры лидеров проходили в формате «один на один», лидеры обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений.



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