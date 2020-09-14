 

В РФ выросли цены на автомобили Peugeot

14.09.2020, 15:40, Новости дня

Французская компания Peugeot увеличила прайс на свои модели, доступные на российском рынке.

Вместе с тем специалисты установили, что удорожание коснулось всех комплектаций седана Peugeot 408, кроссоверов 5008, которые теперь можно приобрести на 20 тысяч рублей дороже прежней цены. Кроме того, наиболее внушительное удорожание коснулось кроссовера Peugeot 3008, на который стоимость поднялась на 30 тысяч рублей. Сообщается, что седан Peugeot 408 теперь доступен в стандартном исполнении за 1,16 млн рублей.

В топовой версии стоимость достигает 1,36 млн рублей. Известно, что предшествующее решение об удорожании машин состоялось в прошлом месяце, когда к стоимости прибавили около 50 тысяч рублей.



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