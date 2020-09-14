 

Из Chevrolet Colorado сделали уникальный родстер

14.09.2020, 15:40, Новости дня

Специалисты Kentucky’s Cool Cars предложили в продаже эксклюзивную модификацию родстера, выполненного на базе внедорожника Chevrolet Colorados.

За основу взята модель 2005 года выпуска, теперь автомобиль получил открытую кабину, а также более уникальный вид кузова. Распознать новую модель можно также по решетке радиатора, 22-дюймовым колесным дискам и яркому цвету краски. Разработчики добились применения открытой платформы, а также встроили пневматическую подвеску для автомобиля.

Что касается салона, то он имеет отделку кресел из змеиной кожи. Более того, теперь автомобиль имеет замшевые боковые панели, что придает автомобилю еще более эксклюзивный вид салона. Стоимость родстера пока не сообщается.



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